2021/03/06 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدولة الهنغاري لشؤون المسيحيين تريستان يزبيج، خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أكد عزم بلاده الاستمرار في التعاون والتنسيق مع إقليم كردستان.

بيان لمكتب البارزاني قال ان الوزير الضيف أعرب في اللقاء عن شكر بلاده موقف اقليم كردستان لتوفيره جوا ملائما لجميع المكونات الدينية والقومية للعيش بسلام وتعايش مشترك، واستضافته مئات الالاف من النازحين واللاجئين، مؤكدا ان هنغاريا تفخر بالمشاركة مع كردستان في الحرب ضد ارهابيي داعش.

وأضاف البيان ان البارزاني قدم الشكر للحكومة الهنغارية، التي كانت عونا للإقليم في الحرب ضد الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير هنغاري: كردستان وفرت جوا ملائما لجميع المكونات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير هنغاري: كردستان وفرت جوا ملائما لجميع المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).