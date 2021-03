2021/03/06 | 17:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.منذر العذاري الكتابة والحديث في التاريخ الرياضي مسؤولية كبيرة لايمكن أن ينهض بها إلا من أصحاب الآرشيف الدقيق الذين دأبوا على توثيق الأحداث الرياضية وعايشوا فترات مهمة من الحقبة التاريخية التي وثقوا أحداثها ، واعتمدوا على الوثائق والسجلات والتسجيلات الفيديوية والصحف والمجلات في كتابتهم للتاريخ الرياضي ، والجميع يعرف بأن عدد هؤلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرحموا تاريخ النجف الكروي أيها المعلقون !! first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرحموا تاريخ النجف الكروي أيها المعلقون !!) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرحموا تاريخ النجف الكروي أيها المعلقون !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).