2021/03/06 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء اللبناني: أمامي خيار الاعتكاف وانا جاهز للجوء اليه إذا كان ذلك مفيداً المركز الخبري الوطني.

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