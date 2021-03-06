البرلمان يفتتح جلسته الحادية والأربعين برئاسة الحداد

2021/03/06 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الثاني بشير الحداد.وقال مصدر، ان”مجلس النواب عقد جلسته برئاسة الحداد، بعد اكتمال النصاب القانوني”.ويتضمن جدول اعمال الجلسة عدة فقرات، بينها التصويت على قوانين ومناقشة اخرى.

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