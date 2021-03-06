2021/03/06 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).