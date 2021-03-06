الاسيوي يسمي طاقم تحكيم عراقي لاحدى مواجهات التصفيات

2021/03/06 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة بغداد

سمى الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادة احدى مباريات التصفيات المزدوجة.

وقال رئيس لجنة الحكام في التطبيعية علاء عبد القادر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الاسيوي سيستعين بطاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة طاجكستان ومنغوليا في التصفيات الاسيوية”.

واضاف ان “الطاقم يتألف من علي صباح حكماً للساحة وحيدر عبد الحسين مساعد اول وامير داوود مساعد ثاني وزيد ثامر حكماً رابعا “.

يذكر ان المباراة ستقام يوم 25 اذار الحالي.



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