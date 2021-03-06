2021/03/06 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى الإمام زين

العابدين (عليه السلام)، التخصصي التابع

للعتبة الحسينية المقدسة، عن تواصل

حملة (سلامتك) التي انطلقت منذ بداية

العام الماضي (2020) لتقديم الرعاية

الصحية والطبية للمصابين بف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ عام :مستشفى تابع للعتبة الحسينية مستمر بعلاج مصابي كورونا في منازلهم مجانا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ عام :مستشفى تابع للعتبة الحسينية مستمر بعلاج مصابي كورونا في منازلهم مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).