2021/03/06 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حضور رسمي وشعبي في كاتدرائية مار يوسف للمشاركة في القداس التاريخي

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