2021/03/06 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيسا الجمهورية والبرلمان يحضرا قداساً يقيمه البابا فرنسيس في كنيسة مار يوسف ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:57

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