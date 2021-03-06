بيان ’غاضب’ من الزراعة: تقليص الدعم عن الفلاحين محبط.. لن نقف مكتوفي الأيدي

2021/03/06 | 18:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شجبت وزارة الزراعة، السبت، أنباء تقليص الدعم عن الفلاحين من قبل مجلس النواب، فيما وصفت الأمر بـ"المحبط للعمل الزراعي".

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 آذار 2021): إن "وزارة الزراعة تعرب عن شجبها الشديد لأنباء تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين، الصادرة من أروقة مجلس النواب"، مبينة أن "الإجراء محبط للعمل الزراعي، سيما وما تشهده الأسواق من توفر لمختلف المحاصيل الزراعية، رغم ظروف جائحة كورونا، فضلا عن حاجة البلاد للعملة الصعبة بسبب الأزمة المالية التي ألقت بضلالها على الواقع الاقتصادي وضرورة تضافر الجهود لتنمية ودعم المنتج المحلي والذي يحتم زيادة الدعم المقدم للفلاحين ولمربي الماشية والدواجن ومختلف الأعمال الزراعية، لغرض توفير الأمن الغذائي للمواطن".

وأضاف البيان، أن "هذه الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الدعم على الفلاحين تعد غير منطقية لكون العراق بلداً زراعياً، ويحظى بمكانة متميزة في هذا المجال بالنسبة للمنطقة وللعالم، فوزارة الزراعة قد طالبت وبمختلف المناسبات بزيادة الدعم المقدم للفلاحين من أسمدة وبذور ومكننة زراعية ودعم لوجستي، للارتقاء بمستوى القطاع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني".

وبين، أن "وزارة الزراعة تعد هذه الأنباء محبطة للفلاحين والمزارعين، وتؤدي إلى ردود أفعال عكسية كالعزوف عن العمل الزراعي، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة، فضلا عن أن هذا الإجراء يأتي في وقت حقق فيه العراق الاكتفاء من مختلف المحاصيل الزراعية، ويصدر عدداً منها إلى خارج البلاد، لدعم خزينة الدولة، وامتصاص البطالة، وتشغيل أبناء المجتمع الريفي، لكون الزراعة هي المصدر الوحيد لمعيشتهم وتسيير أمورهم".

وأشار البيان إلى، أن "وزارة الزراعة لن تقف مكتوفة الايدي، وإنما ستطالب بزيادة الدعم وليس إلغاءه عبر كل الوسائل الرسمية، لغرض إعادة النظر بما يلحق بالفلاح من ضرر مادي ومعنوي".

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