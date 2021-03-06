العراق يعتمد يوم لقاء البابا والسيستاني يوما وطنيا للتسامح

2021/03/06 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، جعل يوم السادس من مارس من كل عاما يوما وطنيا للتسامح والتعايش بمناسبة لقاء المرجع الديني الشيعي علي السيستاني مع قداسة البابا فرنسيس.

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