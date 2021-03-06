الحشد يستنفر إمكاناته اللوجستية لإنجاح الزيارة الرجبية في بغداد

2021/03/06 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنفر الحشد الشعبي، السبت، إمكاناته اللوجستية لإنجاح الزيارة الرجبية في بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان، ان”الحشد بدأ حملة لوجستية واسعة النطاق لإنجاح ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام”.واضاف: “تترافق الحملة مع إجراءات كبيرة لتطبيق التوصيات الصحية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا”.

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