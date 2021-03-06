2021/03/06 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).