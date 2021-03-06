عضو بحزب بارزاني يحدد موقف الكرد من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/06 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد إدريس شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت (6 آذار 2021)، أن الكرد مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مبينا أن الكثير من القوانين متوقفة على إقرار هذا القانون.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم وجود المحكمة الاتحادية يعد فراغاً دستورياً وقانونياً ولايمكن إقامة الانتخابات بدونها وأصبح هناك تداخل بين السلطات المختلفة كما تم استغلال عدم وجود المحكمة في عدة مظالم قانونية تعرض لها إقليم كردستان".وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك اثنين من الأعضاء الكرد داخل المحكمة"، مبينا أن "المحكمة يجب لايتدخل أحد بقرارتها وتكون غير خاضعة لمزج الكتل السياسية".

وكان مجلس النواب أعلن، السبت (6 آذار 2021)، عقد رئاسته اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضافت، أن "المواد الـ 6 تم تأجيل التصويت عليها خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وقد أرجأت إلى جلسة اليوم".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم الخميس الماضي على 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية، فيما أجل 6 مواد من القانون، إلى جلسة اليوم.

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