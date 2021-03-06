مجلس النواب يعقد جلسته الحادية والاربعين برئاسة بشير حداد

2021/03/06 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيور/ بغداد

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