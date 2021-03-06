2021/03/06 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم، اليوم السبت، عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يسمي يوم 6 آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يسمي يوم 6 آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).