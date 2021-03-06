اللجنة المنظمة لزيارة البابا: قرار اعتبار السادس من اذار يوما للتسامح يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار

2021/03/06 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قالت اللجنة المنظمة لزيارة قداسة الحبر الأعظم، ان القرار الحكومي بأن يكون يوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني.واوضح المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة قداسة الحبر الأعظم أحمدالصحاف في تصريح صحفي:" ان اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح،سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني وقداسة الحبر الأعظم، إنعكس قراراً حكومياً بأن يكون يوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش.وهو قرار يؤذِن بإنطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني"./انتهى7

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