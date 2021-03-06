كيف علق الكاظمي على اللقاء التاريخي بين البابا والمرجع السيستاني؟

2021/03/06 | 18:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، اليوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح....

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