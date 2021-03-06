2021/03/06 | 18:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، الى كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر ان”البابا وصل الى كاتدرائية مار يوسف في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد”.واضاف، ان”البابا سيقيم قداسا في الكاتدرائية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول البابا فرنسيس الى كاتدرائية مار يوسف لإقامة القداس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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