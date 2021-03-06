البرلمان يُصوت على مشروع تعديل قانون الصحة العامة

2021/03/06 | 18:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صوت مجلس النواب، السبت، على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب، في بيان، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981”.وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الثاني بشير الحداد، بحضور 170 نائباً.ويتضمن جدول اعمال الجلسة عدة فقرات، […]

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