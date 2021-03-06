رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يناقشون المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا

2021/03/06 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ترأس اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية لاستكمال مناقشة المواد الست المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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