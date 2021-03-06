2021/03/06 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ يومين او ثلاثة أيام ، تصدر هذا العنوان كعنوان رئيسي ، العديد من الموقع ، للعديد مِنْ مَنْ مِنَ المفروض فيهم انهم صحفيين محترفين ، او يشتغلون بالصحافة ، او انهم قريبين من الجسم الصحافي ، دون ان يصلوا الى درجة الاحتراف الصحافي ...وما يثير الدهشة ، انّ هذا العنوان الذي لا يحيل الى شيء جديد ، ركب عليه بعض الصحافيين المحترفين ، وبعض المشتغلين بالصحافة المعادين لأطروحة مغربية الصحراء ، لخلق فرجة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الفرنسي يعترف بجبهة البوليساريو - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الفرنسي يعترف بجبهة البوليساريو - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).