2021/03/06 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شجبت وزارة الزراعة، السبت، أنباء تقليص الدعم عن الفلاحين من قبل مجلس النواب، فيما وصفت الأمر بـ”المحبط للعمل الزراعي”. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة الزراعة تعرب عن شجبها الشديد لأنباء تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين، الصادرة من أروقة مجلس النواب”، مبينة أن “الإجراء محبط للعمل الزراعي، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تصدر بياناً بشأن تقليص الدعم عن الفلاحين من قبل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تصدر بياناً بشأن تقليص الدعم عن الفلاحين من قبل مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).