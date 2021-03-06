بالوثيقة.. قانون تعديل قانون الصحة العامة

2021/03/06 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” مسودة مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١، الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم السبت برئاسة بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب.

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