رئيس الجمهورية يحضر قداس البابا بكنيسة مار يوسف

2021/03/06 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، إلى كنيسة مار يوسف في بغداد للحضور بقداس البابا في كنيسة مار يوسف.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان مقتضب تلقى PUKmedia نسخة منه، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يحضر قداسا يقيمه البابا فرنسيس في كنيسة مار يوسف في بغداد.

وكان مصدر مطلع قد ذكر لـ PUKmedia، ان قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس وصل إلى كنيسة مار يوسف في منطقة الكرادة بالعاصمة الاتحادية بغداد.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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