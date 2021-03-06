صحة كربلاء تفقُد إحدى مُنتسباتها مُتأثرة بإصابتها بفيروس كُورونا

2021/03/06 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، السبت، عن وفاة إحدى مُنتسباتها مُتأثرة بإصابتها بفيروس كُورونا أثناء تأدية واجبها الإنساني الوطني لتلتحق بركب شهداء خط الصد الأول في ملحمة الدفاع عن وطنهم وشعبهِم وأهليهِم ضد وباء جائحة فيروس كُورونا .وجاء في بيان المكتب الإعلامي للدائرة، إن " الممرضة سليمة عبد خلف ، إحدى مُنتسبات المركز الصحي في الجدول الغربي بقضاء الهندية، قد فارقت الحياة ، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كُورونا.وبهذا يرتفع عدد المُنتسبين الذين فارقوا الحياة مُنذ بدء أزمة الجائحة في المُحافظة الى ( 13 ) مُنتسباً ، ( 7 ) أطباء إختصاص ، و( 6 ) ملاكات صحية وتمريضية .

وهذا ووصل عدد حالات الشفاء الكلي منذ بدا ازمة جائحة كورونا في العراق الى ( 657032) حالة , فيما وصل عدد الإصابات الكلي الى ( 723189 ) اصابة، والحالات التي تحت العلاج ( 52609 ) حالة، وان عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة ( 420 ) حالة، وان عدد الوفيات الكلي بلغ ( 13548 ) وفاة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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