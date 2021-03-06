برشلونة يترقب تشخيص إصابة أبرز لاعبيه

2021/03/06 | 18:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة للإصابة، خلال الانتصار 3-0 على إشبيلية، مساء أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ديمبلي أثناء تسديده إحدى الكرات شعر بألم في ربلة الساق، ولم يستطع استكمال المباراة.

وسجل ديمبلي الهدف الأول لبرشلونة، لكنه خرج في الدقيقة 89، بعد الإصابة وشارك بدلا منه الشاب ترينكاو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن استبدال ديمبلي كان إجراء احترازيا، وأنه سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته.

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