بعد ان اثار الجدل.. البرلمان يتخذ قرارا بشأن الفساد في صلاح الدين

2021/03/06 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب، محمد كريم البلداوي، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من لجان تخصصية لمتابعة ملفات الفساد في محافظة صلاح الدين بدءا من عام 2008 وصولا إلى العام 2020.

وقال البلداوي في تصريح لـNRT اليوم، (6 آذار 2021)، انه "بعد جمع التواقيع ومطالبة رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لمتابعة ملفات الفساد والتحقيق فيها في محافظة صلاح الدين وما اثير من جدل حول الموضوع، قررت رئاسة مجلس النواب بعد تصويت اعضاء مجلس النواب بالموافقة على تشكيل هذه اللجنة من خلال التصويت عليها في الجلسة رقم 38 في يوم الاثنين 1 آذار 2021".

وأضاف النائب عن صلاح الدين "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية تتألف من لجان تخصصية من لجنة النزاهة ولجنة الاقاليم والمحافظات وكذلك أيضا من الجهات القطاعية المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادية وكذلك من الادعاء العام بعد مفاتحة مجلس القضاء الاعلى".

وأكد البلداوي، "نحن مصرون على المضي قدما في التحقيق بهذه المشاريع والفساد المستشري في مؤسسات ودوار الدولة في محافظة صلاح الدين بدءا من عام 2008 وصولا إلى 2020".

وأوضح ان "هناك ملفات كبيرة للفساد خلال هذه الفترة دمرت المحافظة واثرت عليها بشكل سلبي وانعكس ذلك من خلال سوء الخدمات وافتقار المحافظة إلى البنى التحتية وانتشار الرشاوى والفساد والسرقات المالية والخراب الاداري والمالي وحتى بالتلاعب بالتعيينات وبمقدرات المواطنين واموالهم".

وأكمل حديثه "بالتالي اليوم المحافظة عبارة عن محافظة خربة تعرضت إلى ارهابين، ارهاب داعش والقاعدة الارهابيين، وايضا تعرضت إلى ارهاب وسرقات الايادي العابثة بمقدرات المحافظة خلال الفترة الماضية".

واختتم كلامه بالقول "هناك ملفات قدمناها بشكل منفرد لا تدري بها اللجنة إلى هيئة النزاهة وادلينا بافاداتنا، وان شاء الله هناك اوامر استقدام بحق هؤلاء العابثين، وسنبقى نتابع هذه المواضيع بشكل مستمر ولحين استرجاع هذه الحقوق".

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