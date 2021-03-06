بطريقة مفاجئة.. ايران تطالب بارصدتها المجمدة في العراق

2021/03/06 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني فرهاد دجبسند، السبت، بان ايران ستحصل على حقها فيما يخص ارصدتها المجمدة داخل العراق، والذي قد ينعكس على اعادة اطلاقات الغاز المصدر الى العراق مما يحل مسألة سوء تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بالتزامن مع قرب فصل الصيف.

واوضح دجبسند في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (6 آذار 2021)، انه "على هامش لقائه برواد الاعمال واصحاب الصناعات لقد قرر في هذا الخصوص، بان يصدر محافظ البنك المركزي الايراني معلومات دقيقة وموثقة بشان الافراج عن الاصول المالية الايرانية المجمدة داخل العراق".

واضاف، ان "ايران ستحصل على حقها فيما يخص ارصدتها المجمدة داخل العراق، وهذه الضغوط اللامنطقية ستنخفض"، مبينا انه "على امل ان يتم توظيف المبالغ المذكورة في سياق تسهيل الانشطة الاقتصادية داخل البلاد".

ويذكر في وقت سابق، ان "وزارة الكهرباء رجحت وصول انتاج الطاقة الى 22 الف ميكا واط خلال الصيف المقبل في حال معاودة الجانب الإيراني إطلاق الغاز".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، في تصريح تابعه NRT عربية، ان "هناك جملة أعمال كبيرة لاجراء الصيانات منها الدورية والاضطرارية لادامة عمل محطات الانتاج واكمال الصيانات مع قرابة حلول فصل الصيف”، مشيرا الى انه "من المتوقع أن يصل الإنتاج المستهدف لهذا العام خلال فصل الصيف إلى 22 ألف ميكا واط".

وتابع انه "سيتم ادخال محطات توليدية في الشهر 4 للوصول إلى معدل انتاج 22 ألف ميكا واط قبل الصيف وهذا سينعكس ايجابيا على وضع الطاقة"، مؤكدا العمل على "معاودة تدفق الغاز الإيراني".

واوضح العبادي، ان "ساعات التجهيز لن تكون متساوية في المحافظات ويتحدد بحجم التجاوزات على الشبكة"، مبينا ان "ذلك مرهون بعوامل عدة منها التزام المواطنين وعدم التجاوز وكذلك بحجم الاستهلاك اضافة الى العوامل الأخرى كإعطاب المحولات الموجودة في الشبكة".

ولفت الى ان "الوزارة لديها عقود مع الشركات الحكومية والقطاع الخاص لاستيراد المحولات والتي وصلت دفعة أولى منها وهناك دفعات أخرى ستصل، الا انه لا يمكن التكهن بساعات التجهيز للصيف المقبل".

وفي تطور سابق، قال عضو الهيئة الإدارية في غرفة التجارة، حميد حسيني، اليوم، (5 آذار 2021)، قال فيها إن "واشنطن وافقت على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي".

وبحسب موقع ايران باللغة العربية، فقد تم الإعلان عن إجراء العديد من المعاملات المالية عشية أعياد النوروز في إيران.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني، عبد الناصر همتي، استقبل في وقت سابق مدير البنك التجاري العراقي، في مقر البنك المركزي بطهران، وناقش معه سبل تحويل الأرصدة الإيرانية.

وأكد همتي على الضرورة الملحة لاستخدام الاصول الإيرانية في أسرع وقت ممكن؛ كما استعرض الجانبان الإجراءات المناسبة لتحويل هذه المبالغ إلى البلاد.

وأعلن مدير البنك التجاري العراقي من جانبه، عن "تسديد بعض المبالغ من الأرصدة الايرانية لدى بلاده، مؤكدا على التسريع في وتيرة استخدام هذه الأصول، وبذل الجهود لتفعيل قنوات مالية معتمدة لدى الجانب الإيراني في هذا السياق".

يأتي ذلك في ضوء المشاورات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولي الشؤون المصرفية في إيران والعراق، للإفراج عن الأرصدة الإيرانية في العراق.

N.A

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