بدء قداس البابا في كنيسة مار يوسف

2021/03/06 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبدأت، مساء اليوم السبت، مراسيم القداس الذي يقيمه البابا فرانسيس في كنيسة مار يوسف في العاصمة بغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مراسيم القداس شهدت حضور رئيسي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم.وكان البابا فرانسيس، قد وصل إلى كنيسة مار يوسف في العاصمة بغداد، عائدا عصر اليوم من محافظة ذي قار بعد أن صلى في اثار الزقورة حيث مولد النبي إبراهيم عليه السلام وألقى كلمة بمشاركة مختلف المكونات الدينية من اجل السلام والاستقرار في العراق والمنطقة.

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