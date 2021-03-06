بث مباشر للقداس المقام في كاتدرائية مار يوسف برئاسة البابا

2021/03/06 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأت مراسم القداس في كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد، برئاسة البابا فرنسيس، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية.

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ووصل بابا الفاتيكان، مساء اليوم، إلى كاتدرائية مار يوسف في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد؛ لإقامة القداس.

وأفاد مراسلنا، (6 آذار 2021)، بأن البابا وصل مساء اليوم إلى كاتدرائية مار يوس في العاصمة بغداد، وسط مراسم ترحيب، وحضور كبير للقسيسين والكهنة، فضلا عن عدد من المسؤولين الحكوميين.

وتابع، أن رئيس الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، فضلا عن وزير الخارجية فؤاد حسين، كانوا ضمن الحاضرين إلى الكاتدرائية؛ لحضور القداس.

وفي وقت لاحق، قرعت أجراس الكاتدرائية، إيذاناً ببدء مراسم القداس.

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