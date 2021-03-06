حريق ضخم في معبر بين أفغانستان وإيران.. وفيديو يرصد سحب الدخان

2021/03/06 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، السبت، بأندلاع حريق ضخم في خزانين كبيرين للوقود عند معبر حدودي بين افغانستان وإيران، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

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