2021/03/06 | 18:36 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

السبت 6 مارس 2021 | 06:31 مساءً | عدد القراءات : 11

صحة الرصافة توضح تفاصيل الإصابات الـ593 الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، السبت، تسجيل 593 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 375 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد شفاء 384 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 79298.

وقال الساعدي، في بيان، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:".

- 375 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 104 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 37 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 23 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 89 حالة من خلال الرصد الوبائي .

- 218 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

30 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و 38 و 19 و 61 و6 و 7 / / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

5 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / / 508

8 حلات في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 / حي اور / 341 .

51 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها وشوارعها .

11 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

12 حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

12 حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /

7حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ 312 / شارع 20 / 310 /

11 حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 / 911 / 910

6حالات في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / 715 .

7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .

8 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق .

6 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .

3 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .

3 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

6 حالات خلال مراجعتهم مستشفى الشيخ زايد

3 حالات في كل من / بارك السعدون /العرصات / شارع النظال / الطالبية / بسماية / الوزيرية .



مستشفى ابن الخطيب / مستشفى الزعفرانية / مستشفى المدائن / مستشفى النعمان

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 86579 توفي منهم 1456 للاسف فيما اكتسب الشفاء 79298 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5825".

ودعا الساعدي إلى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

وقال إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 384 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف أن حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

62 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

32 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .

29 حالة شفاء في منطقة الرشاد .

39 حالة شفاء في منطقة البلديات .

24 حالة شفاء في منطقة حي النصر .

35 حالة شفاء في منطقة الحبيبية .

32 حالة شفاء في منطقة المشتل .

29 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين .

31 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية .

36 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة .

25 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .

26 حالة شفاء في منطقة الجادرية .

19 حالات شفاء في جانب صحة بابل .

14 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

وأوضح الساعدي أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وأفاد الساعدي بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 79298 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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