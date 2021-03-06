2021/03/06 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البابا: الغني عند الله من يعطف على أخيه وليس من تهتف له الجموع

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