خلال شهر واحد.. المنافذ الحدودية تحقق نحو 97 مليار دينار عراقي

2021/03/06 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، مقدار ايراداتها المتحققة لشهر شباط الماضي.

وذكر بيان للهيئة، أن “الايرادات الكمركية والضريبية َوالامانات المتحققة بلغت نحو 97 مليار دينار عراقي”.

وأشار الى أن “مجمل المخالفات التي تم ضبطها هي (105) مخالفة تحت عناوين مختلفة (تلاعب في الرسوم ، ووصف البضاعة، تهريب عجلات، مطلوبين للقضاء، مخدرات وغيرها)”.

وأضاف أن “هذه الارقام تحققت في ظل الظروف الاستثنائية لتفشي وانتشار جائحة كورونا، وتزامن مع شهر (شباط) بما يسمى العطلة الصينية والتي توقفت فيه تدفق البضائع إلى كافة أنحاء العالم وانعكس ذلك على حجم التبادل التجاري ونسبة الإيرادات”.

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