توصية قد تغير خارطة قرارات اللجنة العليا بشأن المدارس واجراء الامتحانات

2021/03/06 | 18:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ناقشت التربية النيابية موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة، فيما دعت إلى السماح لوزارة التربية باجراء الامتحانات.

وقالت لجنة التربية في بيان انها “عقدت اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت 6/3/2021 لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها”.

وبحسب البيان فان “الاجتماع ناقش موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة”.

وشددت اللجنة على “ضرورة تظافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمه عنها سيما ان القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء داعين لجنة السلامة الوطنية على ضرورة السماح لوزارة التربية بأجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزه اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة”.

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