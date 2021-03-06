السيسي يؤكد رفض مصر والسودان

2021/03/06 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف السيسي "كما تناولنا مستجدات مفاوضات سد النهضة، وهو الملف الذي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان، بصفتهما دولتي المصب، واللتان ستتأثران بشكل مباشر منه".

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