بيان عراقي يوجز أبرز مضامين اتصال الكاظمي مع روحاني - عاجل

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يبحث هاتفيًا مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية وأمن المنطقة واستقرارها........بحث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني السيد حسن روحاني، سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشاد الطرفان بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها.

وبارك الرئيس روحاني زيارة قداسة البابا للعراق، كما أشاد بالجهود الحكومية العراقية التي اثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.

كما اتفق الطرفان على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

وعبر كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الإيراني عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.

وندد الرئيس الإيراني حسن روحاني من جانبه، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، وعبر عن استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء6- آذار- 2021

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