طلب مقدم من التربية النيابية إلى اللجنة العليا بشأن امتحانات نصف السنة

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدمت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، طلباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن امتحانات نصف السنة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت 6/3/2021 لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها".

واضافت، ان "الاجتماع ناقش موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة".

وشددت اللجنة بحسب البيان، على "ضرورة تظافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمه عنها سيما ان القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء".

ودعت اللجنة، "لجنة السلامة الوطنية على ضرورة السماح لوزارة التربية بأجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزه اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة".

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