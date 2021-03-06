الحداد يدعو لمنع تأثير الخلافات السياسية بنوايا تشريع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، السبت، 06 آذار، 2021، إلى منع تأثر قانون المحكمة الإتحادية العليا بالخلافات والجنبة السياسية حتى لا يتم تفريغه من محتواه القانوني والدســتوري.

وقال المكتب الإعلامي للناائب الثاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحداد أكد على أهمية مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وضرورة حسـم الخلافات على المواد الستة المتبقية من أصل أربعة وعشرون مادة قانونية"، مشيراً إلى "أهمية هذا القانون لأنه مرتبط وبشكل مباشر بالعملية السـياسية والإنتخابات الديمقراطية".

واضاف البيان أن "الخلافات والجـنبة السـياسية لانريدها أن تؤثر على قانون المحكمة الإتحادية العليا وتفرغه من محتواه القانوني والدسـتوري، وعلى الكتل السـياسية والقوى الوطنية تكثيف الجهود وبروح وطنية لإستكمال النقاشات والحوارات وبحث التعديلات المقترحة وتمرير ماتبقى من مواد القانون في الجلسات القادمة، وأن يكون حـسم هذا القانون بداية لحـسم قوانين مهمة أخرى كقانون النفط والغاز الذي نص عليه الدسـتور".

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