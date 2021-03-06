المنافذ تعلن إحصائيات إيرادات شهر شباط الماضي

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحصائية الإيرادات المتحققة في شهر شباط 2021 وكذلك المخالفات التي تم ضبطها في عموم المنافذ الحدودية. وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الايرادات الكمركية والضريبية والامانات المتحققة بلغت (96،784،370،000) مليار دينار عراقي”. وأشار الى أن “مجمل المخالفات التي تم ضبطها هي (105) مخالفة تحت …

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