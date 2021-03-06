التربية النيابية تدعـو الحكومـة الى السماح باجراء امتحانات نصف السنـة

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت لجنة التربية النيابية ، اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية الى ضرورة السماح لوزارة التربية بأجراء امتحانات نصف السنة باعتبارها ركيزه اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم ، موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة ، مؤكدة ضرورة تضافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمة عنه./انتهى5

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