الكاظمي يبحث هاتفيًا مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية وأمن المنطقة واستقرارها

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هاتفيًا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية وأمن المنطقة واستقرارها./انتهى3

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