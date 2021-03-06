2021/03/06 | 19:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بان عناصر من عصابات داعش هاجموا رعاة اغنام غرب الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناصر داعش الارهابي يهاجمون رعاة اغنام غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناصر داعش الارهابي يهاجمون رعاة اغنام غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).