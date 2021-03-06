روحاني يؤكد ضرورة الافراج فورا عن الموارد الايرانية لدى العراق

2021/03/06 | 19:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، أن تولي اهتماما جادا واولوية لأمن العراق ووحدته وسلامه واستقراره، منوها بضرورة تنمية العلاقات والت...

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