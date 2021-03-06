2021/03/06 | 19:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، إنه لا يمكن لحكومته مواجهة التحديات ولا بد من “الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الخطة الإصلاحية”.وتساءل دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: “ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار”.وأضاف: “هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة”.وتابع: “الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟”.ولفت إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دياب: حكومتي عاجزة وقد ألجأ إلى الاعتكاف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دياب: حكومتي عاجزة وقد ألجأ إلى الاعتكاف) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دياب: حكومتي عاجزة وقد ألجأ إلى الاعتكاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).