الحداد: يجب أن لا تؤثر الخلافات السياسية على قانون المحكمة الإتحادية وتفرغه من محتواه

2021/03/06 | 19:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم السبت، على أهمية مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وضرورة حسـم الخلافات السياسية”.وقال الحداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” يجب حسـم الخلافات على المواد الستة المتبقية من أصل أربعة وعشرون مادة قانونية”.مشيراً إلى أهمية هذا القانون لأنه مرتبط …

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