2021/03/06 | 19:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 6 مارس 2021 | 07:08 مساءً

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دعوة نيابية إلى ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة

عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت 6/3/2021 لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها.



وناقش الاجتماع بحسب بيان اللجنة، موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس وامتحانات نصف السنة للطلبة.



وشددت اللجنة على" ضرورة تظافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمة عنها سيما ان القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء".



فيما دعت لجنة الصحة السلامة الوطنية الى" ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزة اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة".

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