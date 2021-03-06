التربية النيابية تناقش موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة

2021/03/06 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً ناقشت فيه موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة، داعية لجنة السلامة الوطنية الى ضرورة السماح لوزارة التربية بأجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزه اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان صحفي، ان “لجنة التربية البرلمانية عقدت اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها”، مبينة ان “الاجتماع ناقش موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة”.

وشددت اللجنة على “ضرورة تظافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمه عنها سيما ان القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء”، داعية لجنة السلامة الوطنية الى “ضرورة السماح لوزارة التربية بأجراء امتحان نصف السنة باعتبارها ركيزه اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة”.

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