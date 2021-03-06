الكاظمي وروحاني يدعوان أطراف المنطقة إلى تعزيز الهدوء

2021/03/06 | 19:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي والرئيس الايراني حسن روحاني، يوم السبت، على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة لتعزيز الهدوء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة".

وأضاف البيان، ان "الطرفين اشادا بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها"، مشيراً الى أن "الرئيس روحاني بارك زيارة قداسة البابا للعراق، وأشاد بالجهود الحكومية العراقية التي اثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية".

واتفق الطرفان، حسب البيان، على "دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات".

وعبر الكاظمي وروحاني، حسب البيان، عن "تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة".

من جانبه، ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفقاً لبيان مكتب اعلام الكاظمي، "بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات"، معرباً عن "استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها".

PUKmedia عن اعلام مكتب رئيس الوزراء

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